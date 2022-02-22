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22 Şubat 2022 Salı 19:44:00 - Güncelleme:22 Şubat 2022 Salı 19:45:00

Türkiye'de 86 bin 70 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günün vaka sayılarına ilişkin detayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 70 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 70 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi.

"KAYIPLAR GENELLİKLE 65 YAŞ ÜSTÜNDEN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Varyantın güçlü olduğu, aşınınsa bulunmadığı veya yaygınlaşmadığı dönemde Kovid-19, sağlıklı ve genç kişilerde de ölüm sebebi olabiliyordu. Bu dönemdeyse kayıplarımızı genellikle 65 yaş üstünden, hâlihazırda bir veya birden çok hastalığı olanlardan veriyoruz. Kendimizi koruyalım." dedi.


Etiketler : Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Tablosu Türkiye son dakika türkiye
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