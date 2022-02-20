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20 Şubat 2022 Pazar 20:48:00 - Güncelleme:20 Şubat 2022 Pazar 20:49:00

Türkiye'de 70 bin 355 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 70 bin 355 kişinin testi pozitif çıktı, 263 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosunu paylaştı.

Son 24 saatte 440 bin 183 koronavirüs testi yapıldı, 70 bin 355 kişinin testi pozitif çıktı, 263 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca "Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız." dedi.

Etiketler : koronavirüs Sağlık Bakanı Omicron
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