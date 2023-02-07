Milli yas ilan edilmesinin ardından NATO Karargahında Türk bayrağı yarıya indirildi
Kaynak: AA
Türkiye'de 7 gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile birlikte NATO Karargahında Türk bayrağı yarıya indirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıklamasının ardından Brüksel'de NATO Karargahında Türk bayrağı yarıya indirildi.
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