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07 Ocak 2022 Cuma 20:12:00 - Güncelleme:07 Ocak 2022 Cuma 20:58:00

Türkiye'de 63 bin 214 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı'ndan günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 406 bin 796 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 214 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 406 bin 796 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 214 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,53, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,94 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 135 milyon 618 bin 50 doza yükseldi.

AŞILAMANIN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Tedbirleri asla ihmal etmeyin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. Hastalığı hafif geçiririm düşüncesiyle tedbirleri asla ihmal etmeyin."

VAKALARDA REKOR KIRILMIŞTI

Türkiye'de, bugüne kadarki en yüksek vaka sayısı 63 bin 82 vakayla 16 Nisan 2021'de tespit edilmişti. Ancak 5 Ocak'ta tespit edilen 66 bin 467 vakayla rekor kırılmıştı. 6 Ocak'ta ise günlük vaka sayıları 68 bini geçmişti.

Etiketler : vaka sayısı türkiye son durum koronavirüs
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