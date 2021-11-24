VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji tarih verdi: Yurt genelinde kar görülecek
Türkiye'de 27 bin 592 yeni vaka tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Ülkeler zorunlu Kovid-19 aşısı üzerinde düşünmeli
BAE'de Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım fonu
Bakan Çavuşoğlu, Abu Dabi'yi ziyaret edecek
BAE'den Türkiye'ye önemli ziyaret! Başkan Erdoğan resmi tören ile karşıladı
Sümela Manastırı çocuklar için maviye büründü
ABB'nin dikkatsizliği TRT'nin fiber kablolarına zarar verdi
Malezya, helal ürün ve hizmetlerini İstanbul'da global vitrine çıkarıyor
"Yalandan yargılanma olsaydı müebbet alırdın"
Türkiye-BAE ilişkileri sil baştan
17 ecza deposu ve 144 eczane hakkında idari işlem başlatıldı
15 bin kişilik sitede doğal gaz krizi... Site yönetimi borcu ödemedi
Adana'da dehşet! Apartman bahçesinde ölü bulundu
Dünyaca ünlü ekonomist dolar/TL gerçeğini açıkladı
Müzikte Taze Kan Murat Kalacı
Türksat 5B uydusu ne zaman fırlatılacak?
Uraw Kozmetik'in Yeni Yüzü Özge Ulusoy Oldu
Başkan Erdoğan-BAE Veliaht Prensi El Nahyan dünya basınında
Akkuyu NGS'de önemli gelişme: Rusya'dan yola çıktı
Bakan Gül: 2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız
F-16 savaş uçakları için millileştirildi... Seri üretim başlıyor
İsrail ateşle oynuyor: Bombalamaktan başka çare yok
Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı
24 Kasım 2021 Çarşamba 20:16:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 20:19:00

Türkiye'de 27 bin 592 yeni vaka tespit edildi

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı'ndan vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 27 bin 592 yeni vaka tespit edildi, 175 kişi hayatını kaybetti, 28 bin 285 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 351 COVID-19 testi yapıldı, 27 bin 592 kişinin testi pozitif çıktı.

175 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 285 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı" dedi.

Koca, "Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla, gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Covid-19'u yok sayamayız. Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı" ifadelerini kullandı.

Etiketler : kovid 19 koronavirüs vaka sayısı sağlık bakanlığı salgın süreci
Annesine şarkı yaptı

Annesine şarkı yaptı
Defne'nin yerine Hande geldi

Defne'nin yerine Hande geldi
İlk single heyecanı

İlk single heyecanı
WhatsApp Business'a yeni özellik

WhatsApp Business'a yeni özellik
Kedisinden kaçarken sakatlandı

Kedisinden kaçarken sakatlandı
Bebek mi? Göbek mi?

Bebek mi? Göbek mi?
20 kiloluk gelinlik giydi

20 kiloluk gelinlik giydi
‘Kırmızı Oda'ya veda

‘Kırmızı Oda'ya veda
Öğretmenleri coşturdu

Öğretmenleri coşturdu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER