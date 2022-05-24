VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DSÖ uyardı: Maymun çiçeği virüsü 21 ülkede görüldü
Texas'ta ilkokula ateş açıldı: 2 ölü, 14 yaralı
Denizli'de maden ocağında göçük meydana geldi
Türkiye'de 1304 yeni vaka tespit edildi
Çavuşoğlu, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
PKK Duhok'ta televizyon kanalına roket saldırısı düzenledi
Singapur: Asya ülkeleri NATO'ya eşdeğer askeri bloklara ihtiyaç duymuyor
Esenyurt'ta şüpheli ölüm: 2 şüpheli tutuklandı
Bakanlar toplandı: Yüksek kiraya çözüm aranıyor
Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı sona erdi
Manisa'da gıda zehirlenmesi: 38 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Pençe Kilit bölgesinde teröristler mağarada kıstırıldı!
Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İsrail'den Türkiye açıklaması: Çok önemli
Türkiye'nin 5 maddesi İsveç basınında geniş yer buldu
Türkiye Yunanistan'ın NATO üyeliğini nasıl kabul etti?
Bakan Akar beraberindeki komutanlarla sınır hattına gitti
Yargıtay 5. Ceza Dairesi başkanlığına Yaşar Şimşek seçildi
"Yazılı mutabakat istiyoruz"
İsveç ve Finlandiya heyetleri NATO üyelik başvurularını istişare için Türkiye'ye gelecek
Sezona hızlı başladı
Türkiye NATO'nun açık kapı politikasına karşı mı?
FIFA Başkanı Infantino, Katar 2022'nin dünyayı birleştireceğine inanıyor
Oxfam: Milyarderler gıda ve enerji kriziyle servetini katladı
24 Mayıs 2022 Salı 21:46:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2022 Salı 21:46:00

Türkiye'de 1304 yeni vaka tespit edildi

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 332 Kovid-19 testi yapıldı, 1304 kişinin testi pozitif çıktı, 6 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre; son 24 saatte 136 bin 332 Kovid-19 testi yapıldı, 1304 kişinin testi pozitif çıktı, 6 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1184 oldu.

Vaka sayısı 2 gün sonra yeniden binin üzerinde olduğu için toplu taşımada maske şartı devam edecek.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 697 bin 10 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler : türkiye vaka sayıs sağlık bakanlığı
Spor salonundan çıkmıyor

Spor salonundan çıkmıyor
Çağatay'a veda

Çağatay'a veda
Çalışma saatlerinden şikayetçi

Çalışma saatlerinden şikayetçi
Selin ‘Annesinin Kuzusu'

Selin ‘Annesinin Kuzusu'
Mart'ta nikâh Mayıs'ta düğün

Mart'ta nikâh Mayıs'ta düğün
90'ları dinleyen kesim var

90'ları dinleyen kesim var
Kaş'ta caz festivali

Kaş'ta caz festivali
Yıllar sonra Harika paylaşım

Yıllar sonra Harika paylaşım
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX