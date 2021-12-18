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18 Aralık 2021 Cumartesi 21:22:00 - Güncelleme:18 Aralık 2021 Cumartesi 21:22:00

Türkiye, Suriyeli savaş mağdurlarını sıcak yuvaya kavuşturuyor

Kaynak: AA

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Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye, sivillere kucak açtı. Son 2 yılda İdlib ve Azez bölgesinde 30 bin briket ev inşa edildi. Zor şartlarda hayatta kalma mücadelesi veren Suriyeli ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Türkiye, yaşam mücadelesi veren Suriyeli siviller için farklı projeler üretiyor. Onlardan biri de Suriye sınırında inşa edilen briket evler

Savaş mağdurlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla 2020 yılında "Bir aradayız, İdlib'in yanındayız" sloganıyla harekete geçildi.

BRİKET EVLER MAĞDURLARA YUVA OLDU

AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle savaş mağdurlarının yaraları sarıldı.

Son 2 yılda 30 bin briket ev inşa edildi. 200 bin Suriyeli aile bu evlere yerleştirildi. 52 bin briket evin tamamlanmasıyla 600 bin sivil sıcak bir yuvaya kavuşacak.

Acının dinmediği ülke Suriye'de 11 yılda 13 milyon sivil yerinden yurdundan oldu. 600 bin sivil yaşamını yitirdi.

Etiketler : Suriye Suriye Krizi Suriye Savaşı
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