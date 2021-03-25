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25 Mart 2021 Perşembe 08:18:00 - Güncelleme:25 Mart 2021 Perşembe 08:18:00

Türkiye kara teslim! İstanbul için kritik uyarı

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, yurdun büyük bölümünde sağanak ve kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul'da hava durumu nasıl? İşte 25 Mart Perşembe hava durumu raporu...

İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul'da hava durumu nasıl? 25 Mart hava durumu raporu nedir? Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da karla karışık yağmur etkisini gösterirken Marmara, iç Ege, Karadeniz, iç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri kar yağışlı, Ege'nin güneyi sağanak yağışlı bir gün geçirecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

Hava sıcaklığının ülkemizin doğusunda mevsim normalleri civarında, kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece, iç kesimlerde 8-12 derece altında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgarın; ülkemizin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

25 MART İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ANKARA °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Etiketler : kar sağanak istanbul ankara
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