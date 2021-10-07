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07 Ekim 2021 Perşembe 10:11:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 10:11:00

Türkiye Gençlik Vakfı olarak dünden beri büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız.

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2018'den beri kiracı olarak kaldığımız adalar ilçe binamız hukuksuzca CHP'li İBB zabıtaları tarafından basılmış vakfımıza ait olan eşyalar hiçbir tutanak tutulmadan kelimenin tam anlamıyla gasp edilmiş ve bilinmeyen bir yere götürülmüştür.

CHP zihniyeti bu eylemi ile açıkça şunu söylemiştir: "Biz; hakkı, hukuku, kanunu tanımıyoruz! Biz istediğimiz kiracıyı çıkarır, malına da çökeriz." Bu eylem tüm Türkiye'deki kiracıların hukukunun tehlikede olduğunu göstermektedir.

Ayrıca TÜGVA, bir gençlik yapılanmasıdır, davası Türkiye'dir, kavgası Türkiye'dir, sevdası Türkiye'dir.

CHP İstanbul İl Başkanı, TÜGVA ve İBB arasında olan idari bir konuyu siyasallaştırmış ve CHP teşkilatlarına ilçe binamız önünde toplanmaya davet etmiştir.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ne yapmak istemektedir?

Gençleri linç mi edeceksiniz Canan hanım? Zaten militanınız gibi davranan zabıtalarınız arkadaşlarımızı darp etti!

Günü gününe kirasını ödediğimiz binaya çekecek misiniz Canan hanım?

Dün zabıtanız bugün partilileriniz kira sözleşmesi devam eden binamıza çökmeye kalktılar.

Canan hanım, geldiğiniz marjinal öğretilerde vandallıkla çapulculuk bir ahlak olmuş olabilir ama biz TÜGVA'lı gençler ne hakkımızı yediririz ne de sizin tehtitlerinize boyun eğeriz.

CHP İl Başkanı TÜGVA'nın neyinden rahatsız?

-Dinini ve milletini seven bir gençlik yetiştirilmesinden mi?

-Kuran ve Siyer eğitimi verilmesinden mi?

-Genç bilim insanları yetiştirilmesinden mi?

-Canan hanım neden rahatsızsınız ve neden sürekli yalan söylüyor insanları provoke ediyorsunuz?

Canan hanım, size açık bir çağrıda bulunalım o bahsettiğiniz tahliye kararını gösterir misiniz?

Nerede o tahliye kararı?

CHP'li İBB'ye karşı hakkını savunan biziz. Çiğnediğiniz hukuka ve kanunlara sahip çıkmaya çalışan biziz.

CHP İstanbul'u yönetemiyor.

CHP Adalar'ı yönetemiyor.

Bu beceriksizliğinizi gençlere saldırarak örtemezsiniz. İstanbul'un gerçek gündemi olan Belediyenin yönetilememesi gündemini değiştiremezsiniz.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ortaklık yaptığı HDP'liler gibi sırtını vandallığa ve faşizme dayarken biz sırtımızı gençlerimize, milletimize ve "CHP'lileri de, ortaklarını da, bizi de yaratan Rabbimize" dayıyoruz.

Elbet hakikat kazanacak ve yalancılar yenilecektir!

Etiketler : CHP zihniyeti Canan Kaftancıoğlu HDP İBB TÜGVA
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