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29 Kasım 2021 Pazartesi 15:42:00 - Güncelleme:29 Kasım 2021 Pazartesi 15:42:00

Turkcell Sponsorluğunda güvenli verinin geleceği zirvesi gerçekleşecek

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Turkcell ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan, Güvenli Verinin Geleceği Zirvesi webinarı 30 Kasım 2021 Salı günü saat: 11.00'de webinar.platinonline.com ‘da canlı yayınlanacak.

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek webinarda birbirinden değerli dört konuşmacı bulunuyor. Turkcell Keynote olarak, Siber Güvenlik Direktörü Dr. Emin İslam TATLI 'Siber Güvenliğin Geleceği Toplum Güvenliği' konusu ile yer alacak.

Webinar konuşmacıları arasında Micro Focus Bölge Satış Müdürü Cumhur Keleş, SAS Güneydoğu Avrupa Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Lideri Altan Atabarut, Serban İnşaat Genel Müdürü Mehmet İlker Akdeniz yer alacak ve Güvenli Verinin Geleceği Zirvesi konuşulacak.

Hızla dijitalleşen dünyada, veri trafiği ve veri saklama ihtiyacı için klasik yöntem ve ortamlar ile bulut operasyonları, yetersiz ve güvensiz kalmaya başladı. Bugün geldiğimiz noktada, petrolün yerini artık verinin aldığını görüyoruz. 2025 yılında giyilebilir teknoloji ve akıllı telefondan, akıllı fabrika ve akıllı şehir sensörlerine kadar 80 milyarın üzerinde cihaz internete bağlanacak. Bu durum ise daha çok verinin depolanması gerektiğini açıkça gözler önüne seriyor. Çevrimiçi perakendede yaşanan ciddi büyümeye rağmen, tüketicilerin alışveriş süreçlerini fiziksel mağazalara kaydırdıkları dikkat çekiyor. Yeni nesil teknolojiler, perakendecilerin de yakın markajında. Müşterilerinin alışveriş deneyimini geliştirmek ve satın alma yolculuklarına uyum sağlamak isteyen markaların 2022 projeksiyonunda, teknoloji büyük bir öneme sahip. Perakende sektöründe ayakta kalmak isteyen marka ve kurumların birincil hedefi; deneyim, tüketici odaklılık ve teknoloji olmalı.

Üst düzey güvenlik, düşük maliyet ve ileri performans işlenmesi için yenilikçi çözümler gerektiren, yüksek hacimli, yüksek hızda ve yüksek değişkenlikteki veri olarak adlandırılan 'big data' yani 'büyük veri' denilen veriler, güven içinde nasıl depolanabilir? Artık, çok büyük miktarda veriye, çok daha yüksek hızlarda ulaşmaya ihtiyaç duyuluyor. 'Güvenli Verinin Geleceği Zirvesi'nin çıkış noktası ise değişen iş modellerinin, hizmet odaklı veri depolama yatırımlarının, yönetim maliyetlerinden tasarruf etmenin, en doğru sonuçlar ile hızlı iş süreçlerine imza atmanın ipuçlarını sunmak...

Veri sektöründe faaliyet gösteren marka ve kurumların değişim yaratan, güvenliği ön planda tutan, sürdürülebilirlik, verimlilik, üretim ve hizmet odaklı bakış açılarını analiz edebilmek adına dört sorunun yanıtı aranacak:

1-Veri depolama konusunda yakın gelecekte ne gibi inovatif çözümler ve yaklaşımlar öne çıkacak?

2-Verilerle dolu bir dünyada kurumlar, veriyi daha verimli kullanmayı öğrenmek adına hangi stratejilere yatırım yaparak ilerleyecek?

3-Kurumlar; veri üreten yapılardan, veriden güç alacak yapılara nasıl dönüşecek? Veri yönetiminde hangi şirketler öne çıkacak?

4-Türkiye'nin siber güvenlik alanında söz sahibi ülkeler arasında yer alabilmesi için hangi adımlar atılmalı?

Etiketler : Güvenli Verinin Geleceği Zirvesi big data Oya Yalıman
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