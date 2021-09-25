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25 Eylül 2021 Cumartesi 08:35:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 09:13:00

İstanbul Boğazı'nda 2 kuru yük gemisi çarpıştı

Kaynak: DHA

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Son dakika haberi... Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi

Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi. Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamada gemilerin kılavuz kaptanlar eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği belirtildi.

Kıyı Emniyetinden kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı:

Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki TAHSİN İMAMOĞLU ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki RUSICH 10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çatışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi.

"GEMİLER BÜYÜKDERE DEMİR SAHASI'NA EMNİYETLE DEMİRLETİLMİŞTİR"

RUSICH-10 ve TAHSİN İMAMOĞLU isimli gemiler Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, KURTARMA-11, KURTARMA-14 römorkörlerimizin refakatinde kılavuz kaptanlarımız eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletilmiştir.
Etiketler : kuru yük gemisi çarpıştı yaşam haberleri
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