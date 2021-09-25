İstanbul Boğazı'nda 2 kuru yük gemisi çarpıştı

Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi. Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamada gemilerin kılavuz kaptanlar eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği belirtildi.

Kıyı Emniyetinden kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı:

Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki TAHSİN İMAMOĞLU ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki RUSICH 10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çatışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi.

"GEMİLER BÜYÜKDERE DEMİR SAHASI'NA EMNİYETLE DEMİRLETİLMİŞTİR"



RUSICH-10 ve TAHSİN İMAMOĞLU isimli gemiler Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, KURTARMA-11, KURTARMA-14 römorkörlerimizin refakatinde kılavuz kaptanlarımız eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletilmiştir.