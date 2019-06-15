Türk polisi okulunu şaşıran öğrenci için harekete geçti! İşte o görüntüler...

Sosyal medya platformu Twitter'da ortaya çıkan görüntülere göre bugün Türkiye genelinde gerçekleştirilen üniversiteye giriş sınavlarında gideceği okulu şaşıran bir öğrencinin yardımına Türk polisi koştu.

Sakarya'da gerçekleştiği belirtilen olayda, polis aracına bindirilerek sınav merkezine götürülen öğrenci, kapıların kapanmasına 1 dakika kala sınava yetiştirildi.



Görüntülerin yayılması ile birlikte söz konusu video en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.

SINAV MERKEZİNE SON SANİYEDE ALKIŞLAR ARASINDA GİRDİ

YKS’ye Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü'nde girecek adaylar trafiğe takılmamak için sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Kampüs içerisinde trafiğin yoğun olduğu gözlenirken, Fen-Edebiyat Fakültesinde sınava girecek olan adaylar fakülte etrafında velileri ve yakınlarıyla birlikte fakülte etrafında beklemeye başladı. Bazı adayların heyecanlı olduğu gözlenirken, saatler 09.00’u gösterdiğinde sınav görevlilerince kapılar açılarak adaylar içeri alınmaya başlandı. Öğrenciler, görevlilerce üst aramasından geçirilerek sınıflara alındı.

“HADİ KOŞ”

Saatler 09.59’u gösterdiğinde ise bir kadın aday koşarak sınav merkezine gelmeye başladı. Bu sırada dışarıda bekleyen vatandaşlar ise adaya moral vermek için adayı “Hadi koş” diyerek alkışladı. Aday alkışlar içerisinde kapılar kapanmaya saniyeler kala sınav merkezine alındı. Sonrasında ise görevlilerce kapılar kapandı.

Sınav başladıktan sonra adaylar sınıflarda ter dökerken veliler ise dışarıda heyecanla beklemeye başladı. Bazı vatandaşların ise Kur’an-ı Kerim okuduğu ve dua ettiği gözlendi.

SINAVA GEÇ KALDI, 'BU BENİM HAYATIMIN SINAVI' DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Üniversite adayları YKS'den yaklaşık 1,5 saat önce sınava girecekleri okulun önüne gelip beklemeye başladı. Kalem, peçete, cüzdan, saat, kolye ve küpe gibi eşyanın alınmadığı sınavda, öğrenciler sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerin üzerindeki etiketler, öğrencilerde bulunan metal toka, yüzük, kolye ve küpelerde çıkartıldı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler de dışarıda dua okuyarak beklemeye başladı.

SINAVA GİREBİLMEK İÇİN POLİSE YALVARDI

Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu'nda yapılan sınavda kural gereği, saat 10.00 okulun kapıları kapatılarak sınava giriş sonlandırıldı. Saat 10.05'te okulun kapısına gelip, sınava girmek isteyen bir erkek öğrenci, polisten giremeyeceğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı.

Polise uzun süren yalvaran ismi öğrenilemeyen öğrenci, "Ağabey lütfen. Allah aşkına. Kaçıramam bunu. Saat daha 5 geçiyor. Ağabey bu hayatımın sınavı. Elini ayağını öpeyim ağabey. 5 dakika geç kaldım ağabey. 15 geçe sınav başlıyor. Ben 5 geçe geldim. Bir şey olmaz ağabey, beni alın. Ağabey ben ne yapacağım şimdi?" dedi.

Tüm uğraşlarına karşın sınava giremeyen öğrenci, üzgün bir şekilde okuldan ayrıldı. Bir kız öğrenci de aynı şekilde sınava giremedi.

Kaynak: TM Dijital Haber Merkezi & İHA & DHA