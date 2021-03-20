Türk okçuluğuna ilgi artıyor

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Organizasyon Kurulu Üyesi Erhan Uzman, "Adana'da bu sporu 6 kişi, Türkiye genelinde 300 kişi yapıyordu. Şu anda Adana'da 200 lisanslı, 500 lisanssız sporcu var" dedi.



Uzman, geleneksel Türk okçuluğunun gelişmesinde hükümetin verdiği desteğin büyük katkı sağladığını aktararak, "Cirit, mangala, kuşak güreşi de dahil olmak üzere ata sporlarının tamamına destek veriliyor. Ata sporlarının tamamında bir hayata dönüş yaşandı" dedi.