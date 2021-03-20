  • BIST
    1528.99
  • Dolar
    7,2161
  • Euro
    8,5947
  • Altın
    404,8330
İstanbul
5 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunan casustan çarpıcı itiraf: "Türkiye hamleleriyle bizi alt etti"
ABD'li isimden 15 Temmuz itirafı: "Taktiksel hata yaptık"
Devlet Bahçeli'den Nevruz mesajı
Kilis'e atılan roketlerin hesabı soruldu!
Japonya'daki büyük depremin ardından tsunami uyarısı
Aliyev, Nevruz ateşini Şuşa'da yaktı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Kıskıvrak yakalandı
ASELSAN'dan İHA'lara yerli çözüm
Bakan Dönmez duyurdu... İlk sondaj Nisan'da
Biden uçağa binerken 3 kez düştü
Türkiye'yi kana bulayacaklardı... Ele geçirildi
Twitter, Türkiye'de temsilci atayacak
Son Dakika... Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
Türk okçuluğuna ilgi artıyor
Nefes aldıran doğum günü
Kelkit Çayı'nda kuraklık sinyali
Yaren Leylek'e pastalı kutlama
Yaz kış çadırdalar
Şarkı ödülü
‘Yeter ki Sen İste' Berkay!
Çok kazık yedim
Delikanlı Sadi transfer oldu
Bu daha başlangıç
Moralsiz Merve
20 Mart 2021 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:20 Mart 2021 Cumartesi 17:30:00

Türk okçuluğuna ilgi artıyor

ABONE OL

Son iki yılda federasyonuna kavuşan Türk okçuluğuna ilgi arttı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Organizasyon Kurulu Üyesi Erhan Uzman, "Adana'da bu sporu 6 kişi, Türkiye genelinde 300 kişi yapıyordu. Şu anda Adana'da 200 lisanslı, 500 lisanssız sporcu var" dedi.

Uzman, geleneksel Türk okçuluğunun gelişmesinde hükümetin verdiği desteğin büyük katkı sağladığını aktararak, "Cirit, mangala, kuşak güreşi de dahil olmak üzere ata sporlarının tamamına destek veriliyor. Ata sporlarının tamamında bir hayata dönüş yaşandı" dedi.

Etiketler : türk okçuluğu okçuluk adana
Ekranlara dönüyor

Ekranlara dönüyor
27 değil 17 gibi!

27 değil 17 gibi!
Ezgi'nin en büyük hayranı Oğulcan

Ezgi'nin en büyük hayranı Oğulcan
Pandemi öykülerini yazdı

Pandemi öykülerini yazdı
Oğlum için her şeyi yaptım

Oğlum için her şeyi yaptım
Katar'daki ilgi Türkiye'de yok

Katar'daki ilgi Türkiye'de yok
Senaryo seçiminde

Senaryo seçiminde
Sofia gelinim değil

Sofia gelinim değil
Çift maskeli önlem

Çift maskeli önlem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER