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17 Ekim 2021 Pazar 18:30:00 - Güncelleme:17 Ekim 2021 Pazar 18:30:00

Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu heyecanı

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Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu, Karataş Belediyesi, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu İl Temsilciliği organizasyonunda Adana'da başladı.

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu, Karataş Belediyesi, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu İl Temsilciliği organizasyonunda Adana'da başladı. Karataş Kumluk Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinliğe yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Aralarında Makedonya, Romanya, Azerbaycan ve İran'dan katılımcıların da bulunduğu organizasyon, "Vur-Geç Puta", "Parkur Etabı" ve "Menzil Koşusu" kategorilerinde düzenlendi. TBMM Parlamentolararası Birlik Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da yarışmalara katıldı.

Etiketler : Türk Okçuluğu Ruz-I Geleneksel Türk Okçuluğu Karataş Belediyesi
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