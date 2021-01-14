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14 Ocak 2021 Perşembe 01:47:00 - Güncelleme:14 Ocak 2021 Perşembe 17:36:00

Türk Masalları Uyanıyor

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Erzurum İMKB İnönü İlkokulu sınıf öğretmeni Özlem Demir, 'Türk Masalları Uyanıyor' projesi kapsamında sosyal medya üzerinde 6 ilden 9 öğretmen ile bir araya geldi.

Hazırladıkları 12 masalı çocuklarla birlikte sahneleyen öğretmenler, bir de 2021 takvimi hazırladı. Özlem Demir, amaçlarının Türk masallarını tanıtmak olduğunu söyledi.

Masallarla ilgili çalışmaya ilk olarak masal ağacı oluşturarak başladıklarını söyleyen Erzurum İMKB İlkokulu sınıf öğretmeni Özlem Demir, projenin devamında masal bahçesi oluşturduklarını kaydetti. Çocuklara Türk masallarını tanıtmak için hazırladıkları projeye 6 ilden 9 öğretmenin destek verdiğini ifade eden Demir, "Projede Türk masallarını tanıtmak için önce biz kitaplar okuduk, değerlendirmeler yaptık. Uygun olanları belirleyerek bunları çocuklara seslendirdik. Onlardan masalların kukla ve görsel yapmalarını istedik. Çocukların her biri masalları tanıdı, yaptıkları etkinliklerle hem eğlendi hem de öğrendi. Etkinlikler çocuklar için kalıcı bir deneyim oldu. Proje kapsamında çocukların yaptıkları görsellerle bir de 2021 takvimi hazırladık. Bu çalışmayla Türk masallarını uyandırdığımıza inanıyorum" diye konuştu. 

Etiketler : Türk Masalları Uyanıyor Özlem Demir öğretmen
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