Türk Kızılay'dan çağrı Kan bağışına devam edin

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, bir programa katılmak üzere geldiği Kırklareli'nde yaptığı açıklamada salgın döneminde kan bağışlarının azaldığını belirtti. Yine de kan taleplerini karşılamakta herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını vurgulayan Can, "Kan bağışı noktasında günlük 9 bin ünite kan toplamak gibi bir milli ödevimiz var. Bu noktada kan bağışı konusunda hassasiyetin devam etmesini istiyoruz" dedi.

