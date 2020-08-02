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02 Ağustos 2020 Pazar 17:33:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2020 Pazar 17:33:00

Türk Kızılay yurt içi ve dışında 4 milyon kişiye kurban eti ulaştırmayı hedefliyor

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Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, "Yurt dışında 16 noktada kurban kesiyoruz. Türkiye'de yaklaşık 100 bin hisse civarında kurban kesimimiz olacak. Yurt içi ve dışı toplamda 4 milyon kişiye kurban eti ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, "Yurt dışında 16 noktada kurban kesiyoruz. Türkiye'de yaklaşık 100 bin hisse civarında kurban kesimimiz olacak. Yurt içi ve dışı toplamda 4 milyon kişiye kurban eti ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi Başkanı Orhan Tatlı ve gönüllülerle Türk Kızılayın büyükbaş kurbanlıklarının kesildiği Ağrı Et ve Süt Kurumu Mezbahası'nı ziyaret eden Altan, burada incelemelerde bulundu.

Ardından beraberindekilerle Kavak köyünde 13 Temmuz'daki sağanak sonrası meydana gelen selde evleri zarar gören ve çadırlarda yaşayanları ziyaret eden Altan, ailelere kurban eti, çocuklara da oyuncak dağıttı.

İl merkezinde ihtiyaç sahibi ailelere de kurban eti dağıtan Altan, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Genel Müdür Altan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayırseverlerin destekleriyle her zaman ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuklarını söyledi.

Kızılay Ağrı Şubesinin günde 3 bin 200 kişiye sıcak yemek ulaştırdığını ifade eden Altan, şöyle konuştu:

"Toplam 13 ildeki Et ve Süt Kurumu mezbahalarında kurban kesiliyor. Burada yaklaşık 910 büyükbaş kurbanlık kesiliyor. Bunun yanında Türkiye genelinde 7 bin büyükbaş kurban kesiliyor. İnşallah bunlar da kesildikten sonra konserve et olarak hazırlanacak ve yıl içinde muhtaç ailelere dağıtılmaya devam edilecek. Yurt dışında 16 noktada kurban kesiyoruz. Türkiye'de yaklaşık 100 bin hisse civarında kurban kesimimiz olacak. Yurt içi ve dışı toplamda 4 milyon kişiye kurban eti ulaştırmayı hedefliyoruz."

Gönüllere dokunmak istediklerini belirten Altan, kendilerine destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

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