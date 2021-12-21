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21 Aralık 2021 Salı 16:00:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 16:00:00

Turistleri mest eden karda atlı cirit

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Kars'ta kış aylarının eğlencesi "kar üstünde atlı cirit" heyecanı başladı. Sabah erken saatlerde atlarını ahırdan çıkartıp gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Kars'taki Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nde bir araya gelen köylüler, kar üzerinde atlarını sahaya sürüyor.

Kars'ta kış aylarının eğlencesi "kar üstünde atlı cirit" heyecanı başladı. Sabah erken saatlerde atlarını ahırdan çıkartıp gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Kars'taki Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nde bir araya gelen köylüler, kar üzerinde atlarını sahaya sürüyor. Başköy Allahuekber Dağı Atlı Cirit Kulübü Başkanı İlhami Yıldız, "Gelen turistler cirit izleyip atların karda koşuşunu fotoğraflıyor. Kışın bu spor daha güzel, atların vücut ısıları daha iyi, yaza rağmen daha iyi performans sağlıyorlar" dedi.

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları, savaş oyunu olarak bilinen cirit, Kars'ta kar üstünde oynanmaya başlandı. Yüzyıllardır Anadolu'da yaşatılan cirit, Selim ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışının ardından ata sporunu yaşatmaya çalışan köylülerin eğlencesi oluyor. Sabah erken saatlerde atlarını ahırdan çıkartıp gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nde bir araya gelen köylüler, kar üzerinde atlarını sahaya sürüyor. Savaş oyunu olmasına rağmen centilmenlik ortamında mücadele eden her yaştan ciritçiler, hem stres atıp gönüllerince eğleniyor hem de ata sporunu gelecek kuşaklara aktarıyor.

Başköy Allahuekber Dağı Atlı Cirit Kulübü Başkanı İlhami Yıldız, karda cirit oynamak için günler öncesinden hazırlık yaptıklarını söyledi. Atları yazın ve sonbaharda dostluk müsabakalarıyla kışa hazırladıklarını ve kışın hemen her hafta sonu cirit oynadıklarını ifade eden Yıldız, "Kışın bu bölgeye kristal kar yağıyor, bundan dolayı da yoğun bir ilgi var. Gelen turistler cirit izleyip atların karda koşuşunu fotoğraflıyor. Kışın bu spor daha güzel, atların vücut ısıları daha iyi, yaza göre daha iyi performans sağlıyorlar." dedi.

Akçakale Atlı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve sporcusu Cihan Osman Andic ise ata sporunu severek yaşattıklarını anlattı. Ciridi gençler arasında yaymaya çalıştıklarını dile getiren Andic, "Buraya gelenlere de ata sporu ciridi sevdirmeye çalışıyoruz, her hafta sonu, bazen de hafta içi gösteri maçı yapıyoruz. Yerli ve yabancı turistler gelsinler, Kars'ı, Selim'i, Sarıkamış'ı, görsünler. Biz ciritle her yeri tanıtmaya varız. Turistik Doğu Ekspresi ile gelenler var, onlara da gerekli gösterilerimizi yapıyoruz." diye konuştu. Seyircilerden Ahmet Çelik de Kars'ta kışın, ciridin vazgeçilmez eğlencelerden birisi olduğunu kaydederek, "Kar yağışına rağmen buradayız, gidesimiz gelmiyor. Kışın her hafta sonu burada maçlar oluyor, çevre illerden gelenler de oluyor. Bizim için ayrı bir zevk, her hafta geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : karda atlı cirit Turistik Doğu Ekspresi Cihan Osman Andic
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