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17 Şubat 2021 Çarşamba 09:58:00 - Güncelleme:17 Şubat 2021 Çarşamba 10:00:00

Türbülans tahmini yapan site: Turbli

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Turbli adlı web sitesi, NOAA/NWS verilerini kullanarak bir sonraki uçak yolculuğunuz için türbülans tahmininde bulunuyor.

Turbli adlı web sitesi, NOAA/NWS verilerini kullanarak bir sonraki uçak yolculuğunuz için türbülans tahmininde bulunuyor. Uçuşunuzla ilgili sunulan detaylı raporda, kalkış ve iniş sertlikleri gibi farklı tahminler de yer alıyor. Turbli'de uçuşunuzda türbülans olasılığı olup olmadığını kontrol etmek için başlangıç ve varış noktasını girmeniz, ardından da uçuşunuzun bugün mü yoksa yarın mı olduğunu belirtmeniz yetiyor.

Etiketler : türbülans uçak turbli
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