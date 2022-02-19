Konya'da otobüs kazası

19 Şubat 2022 Cumartesi 09:29:00 - Güncelleme:19 Şubat 2022 Cumartesi 09:29:00
Tur otobüsü devrildi, 5 kişi hayatını kaybetti 26 kişi yaralandı
Konya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde 48 J 8149 plakalı tur otobüsü devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.