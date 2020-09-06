  • BIST
    1086.32
  • Dolar
    7,4343
  • Euro
    8,8127
  • Altın
    462,3220
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
KPSS sınavı için son dakika gelişmesi!
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
Polis ekiplerini kandıramadılar!
Van'ın tarih fışkıran kalesi: Urartulara ait bebek iskeleti üzerinde takılarıyla bulundu
Oğlu böyle isyan etti: Şu an alacağı en ağır ceza bile bizim için teselli değil
Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bine dayandı
Fatih Terim onay verdi! Galatasaray Badou Ndiaye ile anlaştı
Sırp liderin ABD Başkanı Trump karşısında düştüğü durum dünya gündemine oturdu
Devrik lider Boubacar Keita Mali'den ayrıldı
Balık sevenler dikkat! Tahta kasalar mikroorganizmaların gelişimini kolaylaştırıyor
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı, örgüt içi hesaplaşma nedeniyle işkenceyle öldürülmüş
Bahis çetesinde FETÖ şüphesi
Bakan Soylu'dan sosyal medyada gelen tepkiye cevap! Verdiğim rahatsızlık için özür dilerim
Çankırı'da korkutan deprem
Kenevirden torpido ve kaporta üretimi yolda
Melisa intihar ederek canına kıydı! Sorumlu baba mı Yoongi mi?
AK Partili Ünal: Türkiye Doğu Akdeniz'de küresel güç olmanın altyapısını inşa ediyor
Darbeci Hafter milisleri, ateşkesi yine ihlal etti
Fikriye'nin vücudunda sigara söndürmüş
New York Başsavcısı, Prude'un ölümünün soruşturulması için tahkikat jürisi kuruyor
Gençlik ve Spor Bakanlığından eylül ayı burs ve kredi ödemelerine ilişkin açıklama
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme Resmi Gazetede
Deniz Seki, 15 bin dolarlık 'kral dairesi'nde konakladı
Bursa'da motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi
06 Eylül 2020 Pazar 07:20:00 - Güncelleme:06 Eylül 2020 Pazar 07:20:00

Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı

Kaynak: IHA

ABONE OL

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tur minibüs ile ticari taksi kavşakta çarpıştı. Kazada 2 turist hafif yaralandı. Taksi sürücüsünün alkollü olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, Davutlar yolu Anadolu Bankacılar Sitesi önünde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davutlar istikametinden Kuşadası istikametine seyir halinde olan Orhan K. yönetimindeki 35 KF 4780 plakalı tur minibüsü, Orhangazi Caddesi’nden Davutlar Yoluna çıkmak isteyen Dursun K. (22) yönetimindeki 09 T 3136 plakalı taksi ile kavşakta çarpıştı.

Kazada tur minibüsü yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kaza yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Rus asıllı Lıudmila Evseeva ve Polına Evseeva yaralandı.

Kaza yerine gelen ambulansla yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Taksi sürücüsü Dursun K.’nın yapılan testinde 0.50 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Rusya’dan Kuşadası’na tatile gelen turistlerin, Muğla’nın Dalyan ilçesine gezi için yola çıktıkları öğrenildi. Taksi sürücüsüne ise alkollü araç kullanmaktan 1228 TL idari para cezası kesilirken ehliyetine ise 6 ay süre ile el konuldu. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER