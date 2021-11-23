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23 Kasım 2021 Salı 17:30:00 - Güncelleme:23 Kasım 2021 Salı 17:30:00

Tüpsüz dalarak mavi suları metal atıklardan temizliyor

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Antalya Konyaaltı Sahili'ndeki eski iskelelerden kopan ve gemilerden denize atılan, boyları 2 metreyi aşan demir metal parçalarını tüpsüz dalış yaparken fark eden özel bir şirkette şoför 34 yaşındaki Erhan Uludağ, her dalışta bu atıkları toplamaya başladı.

Antalya Konyaaltı Sahili'ndeki eski iskelelerden kopan ve gemilerden denize atılan, boyları 2 metreyi aşan demir metal parçalarını tüpsüz dalış yaparken fark eden özel bir şirkette şoför 34 yaşındaki Erhan Uludağ, her dalışta bu atıkları toplamaya başladı. Sahile yakın alanlarda bu atıklardan çok olduğunu gören Uludağ, yaklaşık 5 aydır mesai saatleri dışında sahile giderek gönüllü olarak demirleri topluyor ve geri dönüşüm tesislerine götürüyor.

Zaman zaman arkadaşlarının da yardım ettiği Uludağ, atık demirleri motosikletiyle geri dönüşüm tesislerine taşıyarak hem denizin temizliğine katkıda bulunuyor hem de paslı demirlerden oluşabilecek yaralanmaların önüne geçiyor. Erhan Uludağ, bu yıl ilkbaharında Konyaaltı'nda denize girdiğinde suyun altındaki atık demirleri fark ettiğini söyledi. Denizin bu atıklardan temizlenmesi konusunda sorumluluk hissettiğini ifade den Uludağ, "Denizden atık metalleri çıkarmaya başladım. Çıkardıkça daha çok olduğunu gördüm. Tüm Konyaaltı Sahilinde bildiğimiz paslı demir metaller var. Yaklaşık 5 ayda 20 tona yakın atık metal topladım. Hala da çıkartmaya devam ediyorum. Çünkü çok fazla var. Bunlar su altında tehlike arz ediyor. Hatta kıyıya 3-4 metre uzaklıkta insanların kolunu bacağını kesecek paslı demirler var." diye konuştu.

Uludağ, topladığı atıkların, kış aylarında gemilerden kopup gelen ve eski iskelelerden kopan demir parçaları olduğunu belirtti. Denizde uzun süre kalan demir parçalarının çürüyerek pas ve toz haline gelip denizi kirlettiğine de dikkat çeken Uludağ, "Zaten, suya girdiğiniz zaman bir pas kokusu hissediyorsunuz. İnsanlarımızdan denizlerimizi temiz tutmalarını istiyorum. Denizlerimiz kirlenirse her şey kirlenir. Artık herkeste bir çevre bilincinin oluşması gerekiyor." dedi.

"Topladığım atıkları motosikletimle taşıyarak geri dönüşüm tesislerine teslim ediyorum. Zaman zaman denizden çıkan atıkları gören vatandaşların şaşkınlıkları ile karşılaşıyorum. Sık sık, 'Bunlar denizden mi çıktı?' sorusuna yanıt veriyorum." ifadelerini kullanan Uludağ, denizdeki metallerin tamamının çıkarılması için yetkililerden destek beklediğini kaydetti.

Etiketler : mavi suları metal atıklardan temizliyor Antalya Konyaaltı Sahili Erhan Uludağ
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