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24 Ocak 2021 Pazar 23:45:00 - Güncelleme:25 Ocak 2021 Pazartesi 17:39:00

Tüp bebek tedavisinde Kovid-19 aşısı önerisi

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Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisine başvuran çiftlerde salgın nedeniyle bazı endişelerin olduğunu söyledi.

Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, “Hastalar aşı olabilir, 2 doz aldıktan sonra tedaviye başlayabiliriz. Fakat, aşının Faz-3 çalışmalarında gebe kadınlar dahil edilmediği ve dolayısıyla yeterli veri bulunmadığı için hamileliğin ilk 3 ayında aşı olmalarını önermiyoruz” dedi. Tüp bebek tedavisine uygun olan hastaların tüm tahlillerinin yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Yıldırım, “Özellikle yumurta toplama aşamasına geldiğimiz zaman, virüsün etkileri net bir şekilde bilinmediği için Kovid-19 testi yaptırıyoruz. Testleri pozitif olanların yumurtalarını toplamıyoruz. Hastayı öncesinde bilgilendiriyoruz. Testi negatif olan hastaların yumurtalarını toplayıp, transferi gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler : Gonca Yetkin Yıldırım tüp bebek tedavisi gebe Kovid19 aşı
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