Tüp bebek olarak doğduğu merkezde hemşire oldu

İstanbul'da yaşayan Nazmiye ve Sedat Çatuk çifti, evliliklerinin 12. yılında tüp bebek tedavisine başvurdu. Ailenin evlat özlemi 4'üncü tüp bebek denemesinde son buldu. Dünyaya gelen ikizlerden biri olan Naz Çatuk, geçtiğimiz yıl üniversite eğitimini tamamladı ve doğduğu tüp bebek kliniğinde hemşire olarak çalışmaya başladı. 21 yaşındaki Naz, "Her ailenin mücadelesinde kendi annem ve babamı görüyorum' dedi.

