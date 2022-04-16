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16 Nisan 2022 Cumartesi 17:39:00 - Güncelleme:16 Nisan 2022 Cumartesi 17:42:00

Tunus açıklarında batan gemideki 4 Türk kurtarıldı

Kaynak: AA

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Mısır'dan Malta'ya yakıt taşıyan bir gemi Gabes Körfezi'nde battı. Gemiden 4'ü Türk olmak üzere 7 kişi tahliye edildi.

Tunus açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle batan akaryakıt gemisinde bulunan 4'ü Türk 7 mürettebatın kurtarıldığı bildirildi.

AA'nın haberine göre, Tunus Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır'ın Dimyat Limanı'ndan kalkan Ekvator Ginesi bayrağı taşıyan akaryakıt gemisinin, Malta'ya giderken kötü hava koşulları nedeniyle Gabes vilayeti açıklarında battığı belirtildi.

Akaryakıt gemisinin Tunus'un güneyinde yer alan Gabes'in 7 km açıklarında battığı kaydedilen açıklamada, gemi batmadan önce 7 kişiden oluşan mürettebatın kurtarıldığı aktarıldı.

Gabes Liman Güvenlik Şubesi tarafından yapılan açıklamada ise kurtarılan mürettebatın 4'ünün Türk, 2'sinin Azerbaycanlı ve bir kişinin de Gürcistan vatandaşı olduğu ifade edildi.

Etiketler : tunus gemi türk batan gemi
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