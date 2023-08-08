Tunceli'nin florası kayıt altında

Tunceli'de akademisyenler, dağlık ve ormanlık alanlarda yaptıkları botanik araştırmalarıyla bilim dünyasına yeni bitki örnekleri kazandırıyor. Kentte son 5 yılda yapılan araştırmalarla da Munzur çakşırı, Nazımiye sümbülü, Hakis soğanı, Dersim çan çiçeği, Dersim kengeri, Sütlüce kengeri, Munzur kengeri, Munzur'un nefesi, Aksakallı ve Aziz Abdal soğanı adı verilen endemik türler tespit edildi.

