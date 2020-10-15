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15 Ekim 2020 Perşembe 00:59:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 00:59:00

Tunceli'de yangın: 4 ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: AA

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yangın çıktı. Yangında 4 ev ve eklentileri kullanılamaz hale geldi.

Çemişgezek ilçesine bağlı Doğan köyünde henüz bilinmeyen nedenle bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer 3 eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ve Çemişgezek Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda söndürülen yangında 4 ev ve eklentileri büyük çapta hasar gördü.

Söz konusu evler ve eklentilerinin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebini araştırma ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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