Tunceli'de yangın: 4 ev kullanılamaz hale geldi
Kaynak: AA
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yangın çıktı. Yangında 4 ev ve eklentileri kullanılamaz hale geldi.
Çemişgezek ilçesine bağlı Doğan köyünde henüz bilinmeyen nedenle bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer 3 eve sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ve Çemişgezek Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda söndürülen yangında 4 ev ve eklentileri büyük çapta hasar gördü.
Söz konusu evler ve eklentilerinin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebini araştırma ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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