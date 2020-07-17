17 Temmuz 2020 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 12:30:00
Tunceli'de feci kaza... Çok sayıda yaralı var
Tunceli'de yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi. Elazığ Havalimanı'ndan Tunceli'ye yolcu taşıyan servis midibüsü devrildi. Yaralıların olduğu bildirilen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri sevk edildi.
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