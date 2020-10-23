Tunceli'de bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Tunceli'de bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı bir köy Kovid-19 karantinası nedeniyle karantinya alındı.



Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı bir köyde Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkanlar olması nedeniyle karantinaya alındı



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada;”Çemişgezek İlçemize bağlı Kıraçlar Köyü’nde Koronavirüs tespit edilmesi üzerine 23 Ekim 2020 tarihinden başlanmak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir”denildi.