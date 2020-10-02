Tülay Genç, bedensel engelini azmiyle yendi! Hedefi avukat olmak

Kayseri'de yaşayan bedensel engelli Tülay Genç, engelleri aştı, liseden mezun olmayı başardı. Avukat olmak isteyen Genç, bu başarıyı sağlıklı olan tek parmağı ile elde etti.

Kayseri'de yaşayan Tülay Genç, 2 yaşındayken omuriliğine vurulan iğne sonucu felç kaldı.

Elleri de ayakları da tutmaz oldu. Ancak bedensel engeli onu durduramadı. 23 yaşında okula başladı.

"HEDEFİM AVUKAT OLMAK"

Sağlıklı olan tek parmağı ile hayata öyle bir tutundu ki engelleri tek tek aştı. Ağzı ile resim yaptı, yazı yazdı. Derslerini bir gün bile aksatmadı.

Tülay Genç, liseyi bitirmekle kalmadı. Şimdi hedefinde üniversite var. 31 yaşındaki Genç, "Baktım olmayacak dedim Tülay, kendi ayaklarının üstünde kendin dur dedim. Durdum da. İlk okulu okudum, orta okulu okudum, lise okudum. Lise mezunuyum, üniversiteye hazırlanıyorum, hedefim avukat olmak" dedi.

Azmi ile çevresinden büyük taktir toplayan Tülay Genç'in, en büyük destekçisi annesi.

Çocuğunun okumasını isteyen Kezban Genç, "Okur inşallah. Bilmiyorum Allah bilir ama çok okumasını istiyorum. Çok azimli şimdi önce bilmiyordu, şimdi okumak istiyor" ifadelerini kullandı.