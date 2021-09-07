TSK'nın darbesi PKK'yı çaresiz bıraktı! 10 gün saklamışlar
Terör örgütü PKK'nın örgütteki çözülmeyi önlemek için Suriye'de etkisiz hale getirilen sözde maliye sorumlularından Howgar Botan'ın ölümünü 10 gün sakladığı ortaya çıktı.
Terör örgütü PKK'nın sözde maliye sorumlularından Howgar Botan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de etkisiz hale getirildi. Terör örgütü, çözülme olmaması için Botan'ın ölümünü üyelerinden 10 gün sakladı.
TRT Haber'in haberine göre Suriye'nin kuzeyindeki Tel Tamir Hattı'nda 10 gün önce 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerden birinin örgütün Kandil kadrosundan olduğu ortaya çıktı.
Örgüt, çözülmeyi önlemek adına teröristin ölümünü 10 gün gizli tuttu. Botan'ın "Hastalıktan öldüğü" yalanı ise kısa sürede ortaya çıktı.
TERÖRLE MÜCADELE SÜRÜYOR
Mehmetçiğin, Barış Pınarı Bölgesi'nden sızma ve saldırı girişimlerine yönelik operasyonları sürüyor.
Son 1 ayda etkisiz hale getirilen 50'den fazla teröristten 12'sinin örgütün Kandil kadrolarından olduğu belirlendi.
Terör örgütü, Haseke'nin kuzeyindeki Ayn İsa hattına, Kandil'den teröristler getiriyor. Mehmetçik, teröristlerin sızma ve saldırı girişimine misliyle karşılık veriyor.
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