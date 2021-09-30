Translate aşkında mutsuz son

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ahmet Kara (44), sosyal medya üzerinden Google Translate aracılığıyla iletişim kurup evlendiği, 4 ay sonra ise ülkesine dönen Endonezyalı Nel Mawati'den (39) boşanmanın yollarını arıyor. Kaya "Resmi nikahlı göründüğüm için ikinci bir evlilik yapamıyorum. Çaresiz kaldım, ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.



SUMATRA ADASINDA EVLENDİLER

Denizli Pamukkale'de bir hastanede temizlik işçisi olarak çalışan Ahmet Kara (44), 2018'de sosyal medya üzerinden Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Riau'nun başkenti Pekanbaru'nun bir köyünde yaşayan Nel Mawati (39) ile tanıştı. Her ikisi de sadece ana dillerini konuşan Kara ve Mawati, 7 ay boyunca sosyal medya üzerinden Google Translate aracılığıyla iletişim kurdu. Bir süre sonra Kara ile Bahasa dilini konuşan Mawati, evlenmeye karar verdi.

İZDİVAÇ İÇİN 30 BİN LİRA KREDİ ÇEKTİ

Ahmet Kara, 30 bin lira kredi çekip uçakla Endonezya'ya gitti, 13 saat süren yolculuğun sonunda Mawati'nin köyüne ulaştı. Kara ile Mawati, Endonezya'da dini nikah yaptı. Mawati, 2019'un Nisan ayında Denizli'ye geldi. Burada nikah kıyıp evlenen çiftin düğün masraflarını mahalleli karşıladı. Kara çifti, evlilikleri boyunca da cep telefonlarına yükledikleri çeviri programı aracılığıyla iletişim kurdu. Mawati düğünden 4 ay sonra ülkesine döndü ve bir daha geri gelmedi.

'Oğlum kaza yaptı' demiş

Düğünden 4 ay sonra ilk evliliğinden oğlunun kaza yaptığını, memleketine gidip gelmek istediğini söyleyen Nel Mawati bir daha dönmedi. Ahmet Kara, 5 bin lira tutan uçak masrafını da arkadaşından borç alarak karşıladığını söyledi.

Bir kez daha nişanlanmış

Ahmet Kara, "Onu sevmiştim. Neden böyle yaptı, anlamadım. Hayal kırıklığı yaşadım. Hala çektiğim kredinin taksitlerini ödüyorum. Boşanmak istiyorum, o da olmuyor. Şimdi bir nişanlım var ama nikahlı göründüğüm için evlenemiyorum" dedi.