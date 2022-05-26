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26 Mayıs 2022 Perşembe 18:49:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 18:49:00

Trakya'ya kuvvetli sağanak uyarısı

Kaynak: AA

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Trakya'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trakya'da akşam saatlerinde başlayıp gece yarısına kadar sürmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli şekilde gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : Meteoroloji Trakya sağanak uyarısı
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