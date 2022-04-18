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18 Nisan 2022 Pazartesi 13:23:00 - Güncelleme:18 Nisan 2022 Pazartesi 13:23:00

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili olmaya devam ediyor

Kaynak: AA

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Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Trakya'nın yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Yeni sistemin etkisinde hava sıcaklıkları birden 15 dereceden fazla düşen Trakya'da dün etkili olan sağanak gece saatlerinde yer yer kar yağışına döndü.

Bölge geneli il merkezlerinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.

Edirne'de Koru Dağı, Tekirdağ'da Ganos Dağı, Kırklareli'nde de Dereköy Sınır Kapısı civarında aralıklarla kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kırklareli'nde kar zaman zaman tipi şeklinde yağıyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında dün akşam başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Dereköy Sınır Kapısı'nda zaman zaman etkili olan tipi ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bölgede çiçek açan ağaçların üzerlerinde kar birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlardan Necdet Akay, AA muhabirine, kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığını söyledi. Geçmiş yıllarda da nisan ayında bölgede kar yağışı gördüklerini anlatan Akay, bereket yağdığını ifade etti.

Edirne ve Tekirdağ

Edirne kent merkezinde sağanak etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte gök gürültülü sağanakların çarşambaya dek sürmesi bekleniyor. Koru Dağı ve Balkanlar'a yakın merkezlerde ise aralıklarla kar yağışı görülüyor.

Tekirdağ'da il merkezi ve ilçelerde sağanak etkili oluyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak nedeniyle zaman zaman trafik akışı aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarın akşama kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

İlçelerde de sağanak aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Kentin Ganos Dağı gibi yüksek kesimlerinde ise aralıklarla kar etkili oluyor.

Etiketler : Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı Demirköy ve Bulgaristan KAR
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