Trafik kazasında yaşamını yitiren oğlunun emanetine gözü gibi bakıyor

Oğlunun emanetine sahip çıkan Çallıca, eşi İbrahim Çallıca ile birlikte gün boyu mesai yapıyor. İşyerine gelen araçların iç ve dış temizliğini yapan Çallıca, çalışma sevinciyle örnek oluyor. Çallıca, “Beni görenler şaşırıyor, ilgi gösteriyor. Benimle konuşup, tanışıyorlar. Bazıları takdir edip, fotoğrafımı çekiyor. Birlikte çay, kahve içip sohbet ediyoruz. Çalışmak oturmaktan iyidir. Kadınlar her alanda çalışabilir. Bizimkisi ekmek davası. Burada çalışırken yorulmuyorum. Kendi işini yaparken yorulmazsın. İşimi seviyorum. Erkeklere taş çıkarırım” dedi. Eşiyle birlikte altı yıldır burada mesai harcadıklarını belirten İbrahim Çallıca da, “Eşimi görenler saygı gösteriyor. Benden daha çevik ve titiz” diye konuştu.