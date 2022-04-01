Trafiğin minik dedektifleri: Trafikte hata yapanları uyaracak

Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığı ekiplerince, "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında özel hazırlanan parkurda, akülü araçların direksiyonlarına da geçirilen minik öğrencilere eğitim verildi.



Özellikle trafikte yaptıkları hataların ardından anne ve babalarını anında uyarmaları konusunda bilinçlendirilen anaokulu öğrencileri, ebeveynlerinin trafikte yaptığı hataları anlatırken, eğitmenleri gülümsetti.