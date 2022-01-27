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27 Ocak 2022 Perşembe 23:18:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 23:19:00

Trafiği engelleyen terk edilmiş araçlar tek tek çekildi

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Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların bıraktıkları araçlar karın temizlenmesini engelledi. Caddelere uygun şekilde park edilmemiş olan otomobiller polis ekipleri tarafından çekildi.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı binlerce vatandaş yollarda mahsur kalmıştı.

Kar nedeniyle yolda ilerleyemeyen araçlarını bulundukları noktada bırakarak evlerine yürüyerek ulaşmaya çalışan vatandaşların araçları, ekiplerin temizlik çalışmalarına engel olacak şekilde park edildiği için Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Ekipleri tarafından çekilerek Arnavutköy Belediyesi otoparkına götürüldü.

Etiketler : istanbul kar otopark terk edilmiş otomobiller
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