19 Haziran 2019 11:21 | Çarşamba
Trabzondaki sel faciasında bir acı haber daha! Bakan Soylu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu: 7 bina selde tamamen yerinden söküldü. Hat boyunca kaybolan vatandaşlarımız aranıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu, 6 kişi kayıp.
İçişleri Bakanı Soylu: 7 bina selde tamamen yerinden söküldü. Hat boyunca kaybolan vatandaşlarımız aranıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu, 6 kişi kayıp.
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