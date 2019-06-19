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19 Haziran 2019 10:17 | Çarşamba

Trabzon'da sel felaketi: Hayatını kaybeden 3 kişiye ulaşıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Arama kurtarma timlerimiz çalışmalarını gece olması itibarıyla durdurdular ve yarın sabah çalışmalara devam edecekler.' dedi. Bakan Soylu ayrıca Araklı ilçesinde yaşanan heyelan ve sel neticesinde şu ana kadar hayatını kaybeden 3 vatandaşa ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Soylu, Araklı Hükümet Konağı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Araklı ilçesinde bugün yaşanan heyelan ve sel neticesinde şu ana kadar hayatını kaybeden 3 vatandaşa ulaşıldığını söyledi.

Ulaşılan vatandaşlar hakkında bilgi veren Soylu, şöyle devam etti: "Bunların bir tanesi bir yan köyün imam hatibi, birisi Araklı Belediyesinde çalışan vatandaşımız, biri de Çamlıktepe Mahallesi'nde yaşayan mahallemizin sakini ve 7 vatandaşımızın da arama çalışmaları hala devam ediyor. Burada yine daha önce yağan yağmur ve suların oluşturduğu ve o suların oluşturduğu halin ortadan kaldırılması için çalışma yapılması için orada bulunan 3 Büyükşehir personeli, bir Devlet Su İşleri personeli ve yine Çamlıktepe Mahallemizden 3 köylümüz, o mahallenin, o köyün sakinleri, 4 de yaralımız var. Yaralılarımız, burada hastanede. Edindiğimiz, aldığımız bilgilere göre de çok büyük bir ağır yaralı durumları söz konusu değil. Geçmiş olsun, başımız sağolsun, Allah rahmet eylesin."

Soylu, bu coğrafyanın maalesef kendisine ait şartlarının da söz konusu olduğunu aktararak, şunları kaydetti: "Arama kurtarma timlerimiz çalışmalarını gece olması itibarıyla durdurdular ve yarın sabah çalışmalara devam edecekler. Yoğunlaştıkları alanlar var ve yarın sabah o yoğunlaştıkları alanda çalışmalarını gerçekleştirecekler. Hem vatandaşlarımız hem DSİ'nin hem de aynı zamanda Büyükşehir Belediyesinin, Araklı İlçe Belediyesinin orada daha önce yağmurdan kaynaklanan hasarları giderebilmek maksadıyla çalışan makinalar da söz konusuydu. Onlar da evler de yaklaşık 4 ev, bunlar da tamamen bu heyelan neticesinde, bu heyelanın oluşturduğu sulara kapılarak gittiler ve bütün bu çalışmaların neticesinde inşallah kayıplarımıza da ulaşırız düşüncesindeyiz. Tekrar geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. "

Araklı Hükümet Konağında bir kriz merkezi oluşturulduğunu da belirten Bakan Soylu, "Sayın Valimizin koordinatörlüğünde ve AFAD, Büyükşehir, DSİ, bütün ilgili kurum ve kuruluşlar burada el birliğiyle, buradaki durumu hem tespit için hem de arama kurtarma çalışmaları için buradan kriz merkezinden yönetimlerini devam ettiriyorlar" dedi.

Bir gazetecinin,"Olay ilk HES faciası olarak kamuoyuna duyuruldu bu bilgi kirliliğinden dolayı mı?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Sayın Bakanımız açıklamış zaten bu tip olaylarda çok doğaldır ilk duyulanın kamuoyuna yansıması ama HES aşağıda, olay yukarıda. Onun için yukardan, çok tepeden kopan bir parçanın sonucu gelmiş bir heyelan. Arkadaşlarımız yukarda bütün detaylı bilgileri ilettiler ve iki ana aks var, iki ana dereden gelen ve bir yerde yoğunlaşan bir heyelan ve ardından sel ve bu olayın zannediyorum HES onun biraz daha aşağısında."

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde dün öğleden sonra etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda kaybolan 7 kişinin bulunması için Trabzon ve Samsun AFAD, jandarma, Rize-Artvin deniz polisi, 112 Acil Sağlık, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, UMKE, itfaiye, DSİ, AKUT ve Kızılay'dan toplam 281 kişilik ekip, 52 araç ve 27 iş makinesiyle sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışmalara başladı.

Ağırlıklı olarak dere yatağı ve çevresinde yürütülen çalışmalara Samsun AFAD'a ait 1 kadavra köpeği de katılıyor.

İlçedeki afette 3 kişinin cesedine ulaşılmış, yaralanan 4 kişi tedavi altına alınmış, 76 kişi ise tahliye edilmişti.

(AA)

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