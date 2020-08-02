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02 Ağustos 2020 Pazar 21:59:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2020 Pazar 21:59:00

Trabzon'da mahsur kalan 21 kişiyi itfaiye ve AFAD kurtardı

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Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yolda mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı.

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran yağış nedeniyle Yeniay Mahallesi Baştirmar mevkiindeki yol kapandı.

Bayram ziyareti için mahallede bulunan bazı vatandaşlar, yolun kapalı olduğunu görünce güvenlik güçlerine haber verdi.

Olay yerine gelen AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda mahsur kalan, çoğunluğunu çocuk ve kadınların oluşturduğu 21 kişiyi itfaiye aracının merdiveniyle güvenli bir alana aldı.

AFAD Trabzon İl Müdürü Ömer Kıratlı, kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

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