Tortum Şelalesi 'can suyu'na kavuştu

Şelaleye su sağlayan kanallarda tadilat ve çalışmalardan dolayı 15 Şubat'ta tamamen suyu kesilen Tortum Şelalesi'nde yeniden su akmaya başladı. Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen şelale yeniden eski günlerine kavuştu.

