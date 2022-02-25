25 Şubat 2022 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:25 Şubat 2022 Cuma 15:30:00
Tortum Şelalesi 'can suyu'na kavuştu
Şelaleye su sağlayan kanallarda tadilat ve çalışmalardan dolayı 15 Şubat'ta tamamen suyu kesilen Tortum Şelalesi'nde yeniden su akmaya başladı.
Şelaleye su sağlayan kanallarda tadilat ve çalışmalardan dolayı 15 Şubat'ta tamamen suyu kesilen Tortum Şelalesi'nde yeniden su akmaya başladı. Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen şelale yeniden eski günlerine kavuştu.