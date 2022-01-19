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Torosların pamuk kalpli çobanı
19 Ocak 2022 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:19 Ocak 2022 Çarşamba 17:30:00

Torosların pamuk kalpli çobanı

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Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Saniye Budak, 50 yıldır çobanlık yapıyor.

Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Saniye Budak, 50 yıldır çobanlık yapıyor. Evladı gibi baktığı hayvanlarına "Kızım", "Oğluşum" ve "Güzellerim" diye hitap eden, Budak, hayvanların süt ve peynirinden elde ettiği gelirle de hem hasta kocasına bakıyor hem de farklı işlerde çalışan oğullarına maddi destek oluyor.

Etiketler : Torosların pamuk kalpli çobanı Mersin Saniye Budak
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