VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'da günlük vaka sayısı 180 bini aştı
İranlı yetkili, Japonya'dan sonra ''en yaşlı nüfusa ülkesinin sahip olduğunu'' söyledi
Otomotiv endüstrisi ocakta 2,2 milyar dolarlık ihracat yaptı
AK Parti Gençlik Kolları Marmara Bölge Kampı sona erdi
AK Parti Grup Başkan Vekili Ünal: Dışarıda iktidar arayanlarla savaşmaya devam edeceğiz
Omicron aşısından kötü haber!
İsrail için en büyük tehdidi açıkladı
Gök Vatan'a damga vuracaklar
"Gizli rekabet ortaya çıktı"
Başkan Erdoğan'dan sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı
Başakşehir'de 2 İETT otobüsü çarpıştı
"Tarihe geçecek" projede sona yaklaşıldı!
Bakan Bozdağ'dan Başkan Erdoğan'a beddua edenlere sert tepki
Başkanı Bahçeli'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına tepki
Elon Musk Türkiye'yi seçti
Bu güvercin 30 bin lira kazandı
Toprak sahadan spor salonuna!
Atlı kızaklar araçları geride bıraktı
Talimatı terörist elebaşı verdi! YPG/PKK, Suriye'de 2 muhalif gazeteciyi kaçırdı
Eren Kış-20 operasyonu başlatıldı!
13 yıl sonra bir ilk!
Kovid'e tekli takviyesi
Senaryo okuyor
06 Şubat 2022 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 16:30:00

Toprak sahadan spor salonuna!

ABONE OL

Toprağa çizdikleri sahada hentbol oynarken Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle spor salonuna kavuşan Türkiye Hentbol Kadınlar 2. Ligi takımlarından Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları, milli takım hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor.

Toprağa çizdikleri sahada hentbol oynarken Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle spor salonuna kavuşan Türkiye Hentbol Kadınlar 2. Ligi takımlarından Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları, milli takım hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor. Takım kaptanı Zeliha Nur Ercan "Arkadaşlarımız imkansızlıklara rağmen çok iyi işler çıkarıyor" dedi.

Etiketler : Toprak sahadan spor salonuna Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Hentbol Kadınlar
Eşi de Kovid oldu

Eşi de Kovid oldu
Ailem oyuncu olmama karşı çıktı

Ailem oyuncu olmama karşı çıktı
Influencer aşkına

Influencer aşkına
Aşı sayesinde hafif atlattım

Aşı sayesinde hafif atlattım
Mutlu olmayı en çok o hak etmiş

Mutlu olmayı en çok o hak etmiş
Özür dileyip söz verdi

Özür dileyip söz verdi
Babam için kabul ettim

Babam için kabul ettim
Aşka kalbini kapatmadı

Aşka kalbini kapatmadı
Berlin çıkarması

Berlin çıkarması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER