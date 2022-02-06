Toprak sahadan spor salonuna!

Toprağa çizdikleri sahada hentbol oynarken Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle spor salonuna kavuşan Türkiye Hentbol Kadınlar 2. Ligi takımlarından Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları, milli takım hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor. Takım kaptanı Zeliha Nur Ercan "Arkadaşlarımız imkansızlıklara rağmen çok iyi işler çıkarıyor" dedi.

