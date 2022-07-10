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10 Temmuz 2022 Pazar 18:30:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2022 Pazar 18:30:00

Toplanan atıklarla çocuk sevindirdiler

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Adana'da bir sitede geceleri özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Burak Yıldırım'ın (45), 2020 yılında 3 arkadaşıyla başlattığı 'iyilik hareketi' binlerce kişiye ulaştı.

Adana'da bir sitede geceleri özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Burak Yıldırım'ın (45), 2020 yılında 3 arkadaşıyla başlattığı 'iyilik hareketi' binlerce kişiye ulaştı. Yıldırım ile arkadaşları, 8 ayda toplanan plastik atıkları satıp, ihtiyaç sahibi binlerce aileye yardım etti. Yıldırım ve arkadaşları, Kurban Bayramı'nda 1000 çocuğa oyuncak dağıttı.

Giydiği takım elbisesiyle kentteki onlarca iş yerinden atık toplayan Yıldırım, çocukların yüzünü güldürecek oyuncakları satın aldı. Kültür merkezinde tören düzenleyen dernek, en az bir parça plastik atık getiren çocuklara oyuncaklarını dağıttı. Çocuklar, törende şarkılar eşliğinde eğlenerek keyifli gün geçirdi.

Çare Sizsiniz Derneği Kurucu Başkanı Burak Yıldırım, doğada uzun yıllar çözülmeyen plastik atıkları toplayarak hem çevreye katkı sunduklarını hem de ihtiyaç sahibine el uzattıklarını belirtti. Yıldırım, "Aslında bizim amacımız çocuklarımızı özendirmek. Derneğimiz geri dönüşüm projesiyle hayatta kalıyor. Bu projemiz, birçok yerde destek görmeye başladı. Çocuklarımız yerde plastik atık gördüklerini toplayıp bize getiriyor" diye konuştu.

Etiketler : adana burak yıldırım atık
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