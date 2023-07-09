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09 Temmuz 2023 Pazar 07:15:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 07:15:00

Topkapı Sarayı'nın içindeki restoranda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

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Topkapı Sarayı'nın içindeki restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saraydaki tarihi ahşap restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Topkapı Sarayı'na polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sarayın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken, çevredeki otellerde konaklayan vatandaşların sokağa çıktığı görüldü.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerine bazı belediyeler su tankerleriyle destek oldu.

Bu arada, yangın söndürme çalışmaları sırasında restoranda çökmeler meydana geldi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ağır maddi hasarın meydana geldiği restoranda ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı.

MİLLİ SARAYLAR BAŞKANLIĞINDAN TOPKAPI SARAYI'NDAKİ RESTORAN YANGININA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Açıklamada, Topkapı Sarayı'nın dış bahçesinde bulunan restoranın çatısında saat 03.00 sıralarında yangın çıktığı belirtildi.

Dış karakol binası olarak adlandırılan ve restoran olarak işletilen yapının çatısında çıkan yangına ilk müdahaleyi Milli Saraylar itfaiye ekibinin yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın 1 saat içinde tamamen söndürüldü. Yangın sonrası restoran binasının çatısında maddi hasar oluştu. Topkapı Sarayı'nda müzecilik ve ziyaret faaliyetleri herhangi bir aksama söz konusu olmadan saat 9.00 itibarıyla normal şekilde devam edecektir."

Etiketler : istanbul topkapı sarayı yangın
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