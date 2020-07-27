Tophane'de korkutan yangın
Beyoğlu'nda bir binada klimadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. 4 katlı binada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Mahsur kalanlar kurtarılırken itfaiyenin çalışması sürüyor.
İstanbul Beyoğlu'nda bir binada klimadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. 4 katlı binada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Mahsur kalanlar kurtarılırken itfaiyenin çalışması sürüyor.
İstanbul Beyoğlu'nda bir binada klimadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. 4 katlı binada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Tophane'de çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarılırken itfaiyenin çalışması sürüyor.
- Tophane'de korkutan yangın
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