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27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:20:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:47:00

Tophane'de korkutan yangın

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Beyoğlu'nda bir binada klimadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. 4 katlı binada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Mahsur kalanlar kurtarılırken itfaiyenin çalışması sürüyor.

İstanbul Beyoğlu'nda bir binada klimadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. 4 katlı binada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Mahsur kalanlar kurtarılırken itfaiyenin çalışması sürüyor.

İstanbul Beyoğlu'nda bir binada klimadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. 4 katlı binada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Tophane'de çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarılırken itfaiyenin çalışması sürüyor.

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