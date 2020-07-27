Tophane'de korkutan yangın

İstanbul Beyoğlu'nda bir binada klimadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. 4 katlı binada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Mahsur kalanlar kurtarılırken itfaiyenin çalışması sürüyor.

İstanbul Beyoğlu'nda bir binada klimadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. 4 katlı binada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Tophane'de çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarılırken itfaiyenin çalışması sürüyor.