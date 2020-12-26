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26 Aralık 2020 Cumartesi 22:05:00 - Güncelleme:27 Aralık 2020 Pazar 09:46:00

Topaç'ı yeni nesile tanıtıyor

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Osmaniye'nin 3 topaç ustasından biri olan ve unutulmaya yüz tutmuş oyuncağı çocuklarla buluşturan Bekir Altay (43), günlük ürettiği 500-600 topacı çevre kentlere de gönderiyor. Çocukların elektronik aletlerden uzaklaşıp, topaçla oynaması gerektiğini söyleyen Altay, "Ben, bu kültürün körelmesini istemiyorum" dedi.

Çocukları sevindirmek için yaptığı meslekten mutluluk duyduğunu ifade eden Altay, "Topaçlarımızı, yumuşak olması nedeniyle çam ağacından yapıyoruz. Hızarda boyu kesilen ve torna makinesinde şekillendirilen topaçlar, uçları delindikten sonra çivilerinin takılmasıyla hazır hale geliyor. Günde 500 ila 600 arası topaç üretiyoruz. Topaç üretimi için işçi bulmakta zorlanıyoruz ama üretime devam ediyoruz" diye konuştu.

Çocukların cep telefonu ve bilgisayar oyunlarına daha çok ilgi gösterdiğini, bu nedenle topaçlara ilginin azaldığını kaydeden Altay, "Topacı büyüklerinden gören, hatta ismini duyan çocuklarımızın, şaşırdığını görüyorum. Çocukların, elektronik aletlerden uzaklaşarak bu oyuncağa yönelmeleri çok daha iyi olacaktır. Okulların açılmasıyla rağbet artıyor ancak hala istediğimiz düzeyde değil. Ben, bu kültürün körelmesini istemiyorum" şeklinde konuştu.

Etiketler : Osmaniye Bekir Altay topaç
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