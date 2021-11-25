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25 Kasım 2021 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 09:30:00

Tokken bile yemek yiyenler duygusal aç

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Yemekten kalktıktan sonra hemen başka bir şey yeme ihtiyacı hissediyorsanız, tok olduğunuz halde sürekli atıştırma halindeyseniz duygusal açlık çekiyor olabilirsiniz.

Yemekten kalktıktan sonra hemen başka bir şey yeme ihtiyacı hissediyorsanız, tok olduğunuz halde sürekli atıştırma halindeyseniz duygusal açlık çekiyor olabilirsiniz. Duygusal açlığın dürtüsel bir durum olduğunu söyleyen Uzm. Dyt. Ece Özbekkangay, "Normal yemek düzeninizi sağlıyor olmanıza rağmen ve yedikten hemen sonra bile kendinizi aç hissediyorsanız psikolojik bir probleme dayalı yeme bozukluğunuz olabilir" diyor. Uzm. Dyt. Özbekkangay, duygusal açlık ve fiziksel açlık arasındaki farkı anlayabilmek ve duygusal açlığımızı bastırabilmek için yapılması gerekenleri şöyle anlatıyor: "Fiziksel açlık, son öğününüzden aşağı yukarı 3-4 saat sonra hissettiğiniz, aşamalı gelişen acıkma halidir. Duygusal açlık hissi ise ani gelişen ve hemen doyurulması, tatmin edilmesi gereken dürtüsel bir durumdur. Kişi fiziksel açlığını gidermek için bekleyebilir, bu açlık giderildiğinde yemeyi bırakabilir. Ancak duygusal açlıkta kişi tok olsa bile yemeye devam edebilir. Bu noktada 'açlık ölçeği' kullanılabilir. Açlık ölçeği siz öğünü bitirdikten sonra, tokluk hissi yavaş yavaş gelirken, duygularınızı değerlendirmek için kullanılan bir ölçektir. Eğer o ölçeğe göre yemek sonlandıktan sonra fiziksel doygunluk hissediyorsanız durup duygularınızı kontrol etmeniz gerekir. Bu sayede fazla yeme engellenirken duygusal yeme sonrasında yaşanan suçluluk, pişmanlık ve utanç gibi duyguların yaşanması da önlenebilir."

Etiketler : Tokken bile yemek yiyenler duygusal aç Uzm. Dyt. Ece Özbekkangay
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