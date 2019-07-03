TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek? TOKİ başvuru para iadesi işlemleri

TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek? sorusu gündemin en çok aranan başlılkları arasında yer alıyor. TOKİ başvuru para iadesi işlemlerinin nasıl yapılacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor. TOKİ 50 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekiliş işlemleri tamamlandı. TOKİ projesindeki 2 oda 1 salon daireler için 500 TL, 3 oda 1 salon daireler için 1000 TL başvuru ücreti ödediler. Kurada hak sahipliği kazanamayanlar şimdi başvuru ücreti geri ödemelerini merak ediyorlar. TOKİ başvuru ücretleri geri ödemesi hakkında tüm detayları sizler için derledik. İşte, TOKİ başvuru para iadesi...

TOKİ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ projeleri kapsamında gerçekleştirilen kurada ismi çıkmayanlara yatırdıkları başvuru ücretleri geri ödeniyor. TOKİ'den edinilen bilgiye göre başvuru bedeli 3 iş gününden sonra başvuru bedeli yatırılan banka şubelerinden dekont ve kimlik ile geri alınabiliyor.

TOKİ BAŞVURU PARA İADESİ İŞLEMLERİ



1- Hak sahibi olunamaması durumu

Kura sonucunda konut satın alma ve belirleme hakkı kazanamayanların başvuru bedelleri, başvuru sahiplerine belirlenen tarihte iade ediliyor.

2- Başvuru yaptıktan sonra vazgeçilmesi durumu

Haklar iptal ediliyor. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödeniyor. Ancak, talep örgütlenmesi çerçevesindeki uygulamalarda ihale işlemleri talebe göre başlatılacağı için başvuruda bulunduktan sonra vazgeçenlere başvuru bedeli geri ödenmiyor. Yine talebin fazla olduğu bazı projelerde de vazgeçenlere başvuru bedelinin geri ödenmeyeceğine dair hüküm sözleşmeye konulabiliyor.

3- Projenin gerçekleştirilememesi durumu

Yeterli talep olmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde de yine başvuru bedeli TOKİ tarafından belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa süre içinde geri ödeniyor.