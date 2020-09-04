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04 Eylül 2020 Cuma 10:10:00 - Güncelleme:04 Eylül 2020 Cuma 10:10:00

Tokat'taki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Akgüney köyü Dolu Tepesi mevkisinde dün çıkan orman yangınına, Niksar Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 24 saat söndürme çalışması yaptığı yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yangından, yaklaşık 15 hektarlık alanın etkilendiği bildirildi.

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